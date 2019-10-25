В Динской задержали мужчину с наркотиками

25 сентября динчанин, договорившись с неизвестным о покупке наркотиков с помощью «закладки». С распространителем рассчитался он через одну из электронных платежных систем.

«Закладка» находилась в туалете заправочной станции станицы Динской. Там лежало 0,78 грамма запрещенного вещества (это является значительным размером согласно законодательства).

Мужчина, который приобрел наркотики, хранил их «для себя». Одна часть находилась в полиэтиленовом пакете, а другая — в сигарете.

Через два часа «покупателя» на улице остановили полицейские, затем они проводили его в отдел для проведения личного досмотра.

Перед проведением процедуры, стражи закона разъяснили о праве на выдачу предметов, запрещенных в гражданском обороте (оружия, боеприпасов, наркотических веществ).

После этого мужчина добровольно отдал наркотики полицейским.

Как сообщила журналисту «РВС» помощник прокурора Динского района Юлия Павлисова, расследование по уголовному делу закончилось, оно направлено в суд.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.