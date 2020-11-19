В Динской задержали подозреваемого в краже из Кореновского района

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в полицию Кореновского района местная жительница сообщила о краже.

Она рассказала, что у нее похитили деньги из дома и банковскую карту из автомобиля. Позже ей пришло уведомление о списании 85 тысяч рублей со счета.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника с помощью технических средств.

Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель, родственник потерпевшей.

Его задержали на одной из улиц станицы Динской. Как сообщили в ОМВД России по Динскому району, сделали это местные сотрудники по ориентировке.

«Установлено, что злоумышленник, находясь у заявительницы в гостях, воспользовался тем, что хозяйка отвлеклась, похитил принадлежащие ей денежные средства, затем забрал из автомобиля банковскую карту, с которой снял наличные в одном из банкоматов Динского района. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению», – отметила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следственным отделением ОМВД России по Кореновскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.