В Динской завершается строительство бассейна в школе № 1

Стройка бассейна в Динской началась в конце 2018 г. Объем инвестиций из краевого бюджета в проект составил свыше 132 млн рублей.

Бассейн смогут посещать до 50 человек в смену. Площадь двухэтажного здания с двумя чашами составит 1,3 тыс. кв. метров.

Как сообщил глава Динского района Евгений Пергун в своем аккаунте инстаграма, на сегодняшний день выполнены общестроительные и отделочные работы, монтаж внутренних и внутриплощадочных инженерных сетей. Также завершены работы на подводящих сетях водо-, электро- и газоснабжения, канализации, связи. Сейчас ведутся пусконаладочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Объект обещают сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Для справки

Ранее «РВС» писала о том, что по проекту предполагается наличие в здании двух плавательных бассейнов. Размер ванны первого – 25 на 8,5 м. Он будет включать 4 дорожки. Ширина дорожек для плавания – 1,75 м. Глубина воды в мелкой части ванной – 1,2 м, в глубокой – 1,8 м. Единовременная пропускная способность – 32 человека за смену. Количество смен в сутки – 6. Эта ванна создана для оздоровительного и спортивного плавания. Количество занимающихся в сутки – 132 человека.

Размер второй ванны – 10 на 6 м. Глубина чаши в мелкой части ванны – 0,6 м, в глубокой – 0,85 м. Одновременно там могут плавать 18 человек. Количество смен в сутки – 8. Количество занимающихся в сутки – 144 человека. Эта ванна – для обучения детей. Пропускная способность бассейнов обусловлена наполняемостью школьных классов конкретной школы.