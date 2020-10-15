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В Динской женщина избила соседку граблями
В суде установили, что динчанка встретилась с соседкой по подъезду на лестничной клетке и на почве личных неприязненных отношений нанесла ей несколько ударов в область головы и плеч садовыми граблями.
«Согласившись с предложением государственного обвинителя прокуратуры Динского района, суд вынес приговор в отношении гражданки, ранее причинившей вред здоровью своей соседке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 115 УК РФ и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев», – прокомментировала старший помощник прокурора Динского района Екатерина Зименко.
Приговор вступил в законную силу.
Комментарии
Прокуратура любит рапортовать по результату. А почему не пишут, сколько потерпевшей пришлось приложить усилий и здоровья для того, что бы эту ненормальную привлечь к ответственности. Такое плевое дело из за волокиты правоохранительных органов длилось более года.