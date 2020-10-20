В Динской жители обнаружили свалку останков животных

В воскресенье 18 октября утром в редакцию обратились жители с просьбой придать огласке ситуацию, которая повергла в шок. Вблизи улицы Садовой в Динской в лесополосе кто-то сделал выброс останков животных. Объемы отходов поразили — свыше сотни килограмм копыт свиней. После публикации материала в инстаграме низвестные быстро убрали свалку мусора.

Начальник ветуправления Динского района Наталья Орлова прокомментировала ситуацию, как крайне неприятную с точки зрения санитарных норм: «Это могут быть особо опасные болезни. Мы же не знаем, что это за животные, они обезличены, откуда они? Так поступать нельзя, это нарушение всех санитарных и ветеринарных норм. Похоже на подпольную бойню, не иначе. Даже страшно. Если они работают подпольно, значит животные без документов, скорее всего, не проведенная ветэкспертиза, мясо тоже неизвестного происхождения. Отсюда вытекает много вопросов, на которые мы ищем ответы. И самое главное, кто это сделал?».

А также добавила, что все предприятия, которые занимаются переработкой мяса, заключают договора на вывоз и утилизацию отходов. Если какая-то организация обошла этот путь, значит вполне вероятно, что работает незаконно. А такие действия необходимо пресекать. Совместно с Россельхознадзором планировался выезд на предполагаемое место для проведения экспертизы.

На следующий день мы созвонились с начальником ветуправления, чтобы узнать о предпринятых действиях. Наталья Орлова сказала, что совместно с Россельхознадзором ездили по улице Садовой неоднократно. Однако без точных ориентиров место свалки не удалось найти.

Мы связалась с человеком, который прислал обращение и попросили рассказать, где точно обнаружена куча биоотходов. Получив координаты, журналист отправилась на место происшествия. Справедливости ради, нужно признаться, что найти свалку было нелегко. Но все же нам повезло. На месте были свежие следы от трактора. Земля как будто перекопана. На первый взгляд все чисто. Но приблизившись и присмотревшись в некоторых местах лежали свиные копыта, о которых и было заявлено изначально. Таким образом, можно сделать вывод, что чья-то техника выехала на место, где выгрузили этот биомусор, и закопала его. На месте провели видеосъемку. Все доказательства в наличии.

В прокуратуру направлен официальный запрос с приложением фотографий и геолокации, также геолокацию отправили в ветуправление.



