Злоумышленники в Динской используют заглушки на сигнализацию?

В эти выходные нам написали несколько человек с просьбой предать огласке случаи, в которых они оказались. Возле одного из магазинов на ул. Пролетарской в Динской в разное время суток люди не могли поставить на сигнализацию свои автомобили.

«Я вышел из машины, собирался в магазин, но кнопка на брелке от сигнализации не сработала. Попробовал завести машину, также безрезультатно. Решил, что нужно заменить батарейку в брелке. После ее замены ничего не изменилось. Тогда я вызвал эвакуатор. Когда мой автомобиль погрузили и мы отъехали метров на 200, все заработало», - рассказывает один из обратившихся.

По версии динчан, в районе орудуют злоумышленники. Они глушат сигнал и машина не закрывается. В некоторых случаях она и не заводилась. Человек по привычке выходя нажимает на кнопку и идет дальше. Но машина остается открытой. В это время из автомобиля можно извлечь все, что в нем осталось. По данным случаям в полиции не зафиксировано обращений.

«А толку от того, что я позвоню в полицию? У меня ничего не украли. По факту преступления не было», - подытожил мужчина.

Обеспокоенные жители, которые столкнулись с этой проблемой, хотят предупредить всех автовладельцев быть бдительными.

Если вы были в подобной ситуации, напишите, где и когда это произошло.