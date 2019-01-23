В Динскую переезжает знаменитый тигр Амур?

Сегодня, 23 января, в интернете появилась новость, что знаменитый тигр Амур переезжает в Динскую. Он отличился длительной дружбой с козлом Тимуром, о чем стало известно на всю страну.

Напомним, как это происходило. Все началось в ноябре 2015 года, когда к Амуру в вольер привели (тогда еще безымянного) Тимура в качестве "обеда". Тигр был сыт и не испытывал особого энтузиазма по отношению к жертве, а когда подошел ближе, козел даже проявил храбрость и выставил рога вперед.

Амур не стал трогать гостя. Тигра продолжали кормить в обычном режиме, а за смелость и отвагу, козла назвали Тимуром. Хищник не проявлял к нему агрессии и было принято решение поселить их вместе.

Дальнейшие события развивались очень интересно: козел занял вольер тигра, они стали вместе гулять и даже играть.

Их дружба очень заинтересовала общественность — журналисты посвятили несколько выпусков на новостных каналах и множество публикаций необычной дружбе между тигром и козлом. Руководство парка даже создало канал на YouTube, чтобы выкладывать туда видео из жизни животных, неожиданно ставших популярными.

Но в конце января 2016 года между Амуром и Тимуром случился раскол — хищник укусил козла и сбросил с небольшого холма. После этого их расселили.

Как сообщает «Тасс»: «Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края согласовало передачу принадлежащего региону знаменитого дружбой с козлом Тимуром тигра Амура из приморского Сафари-парка в Краснодарский эколого-биологический центр "Парк тигров"

Министерство настояло на выведении тигра Амура из программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Министерство согласовало передачу тигра Амура некоммерческому партнерству "Парк тигров" в Краснодарский край, станицу Динскую».

«РВС» выяснила, что в Динской действительно зарегистрирована данная организация по улице Суворова.

Мы связались с «Парком тигров», но давать комментарии по этой теме нам отказались, сославшись на то, что информация пока не точная и это все лишь предположения.

В редакцию «РВС» посыпались многочисленные вопросы о том, откуда у нас парк тигров, где он теперь будет жить и т. д.

Журналисты лично выехали по адресу, где зарегистрировано некоммерческое партнерство «Парк тигров». Оказалась эта локация в частном секторе. Было довольно трудно найти нужный дом. Как рассказали люди, присутствовавшие во дворе данного домовладения, они не знают такой организации и вообще не в курсе, что она зарегистрирована по этому адресу.

Теперь возникает вопрос — куда же собирается переезжать Амур?