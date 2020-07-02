В Динскую поликлинику пришел пациент с подозрением на COVID-19

«Сегодня, 2 июля 2020 года, около 11.00 в районную поликлинику на Кирпичной зашел человек с коронавирусом, – такое голосовое сообщение прислала наша подписчица. Позже о происшествии сообщали и другие жители Динской.

– Поликлинику полностью оцепили, закрыли, всех под опись. Лично я там тоже находилась. Хотелось бы знать, подтвердилось ли у этого человека заболевание».

Позже читательница добавила, что была на втором этаже и ее данные не записывали. Из здания никого не выпускали, пока не произвели обработку. Она интересовалась, что делать дальше, будут ли брать анализы.

Исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев инцидент подтвердил и сообщил, что медучреждение на данный момент работает в штатном режиме.

«Все, кто был на втором этаже, все, кто был на первом этаже, могут не переживать», – заверил он.

У посетителя поликлиники, о котором идет речь, по словам Сергея Чикишева, «предположительно коронавирусная инфекция, факт не доказан».

«Страшного ничего не произошло. Обычное штатное мероприятие, – отметил главный врач.

– Продезинфицировали там, где он был. Работаем дальше в штатном режиме. Задержка была около 35 минут».

Пациенты, как рассказал Сергей Чикишев, вели себя спокойно: «Никто не волновался, всем все рассказывали».

Действия в подобной ситуации, как отметил главврач, были отработаны на учениях.

Когда мы уже готовили новость к публикации, один из очевидцев происходящего прислал видео. Он находился рядом с мужчиной, у которого предположительно коронавирус, и слышал его разговор с медработниками.

«Сначала сказали, что нас всех в обсерватор разместят, потом переписали данные и сообщили, что если у пациента обнаружат коронавирус, то нас найдут», – рассказал «РВС» автор видео.

Он лично беседовал с пациентом, у которого заподозрили ковид.

«У него была справка о положительной реакции на коронавирус и он зачем-то пришел в поликлинику, – продолжил делиться впечатлениями очевидец. – Я его сначала спросил, мол, что случилось. Он сказал, что не знает, температура нормальная, кашля нет. А на видео, когда врач его спрашивает, он отвечает, что уже переболел. В итоге его увели в 7 кабинет».