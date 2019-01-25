В Динскую приехал Мерседес из фильма про Владимира Высоцкого

Сегодня, 25 января, в День рождения Владимира Высоцкого, в станицу Динскую приехал тот самый Mercedes-Benz 450 W116, который снимался в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Премьера киноленты состоялась в 2011 году в городе Краснодаре. Главную роль в нем сыграл Сергей Безруков.

Автомобиль идентичен любимой машине легендарного Владимира Высоцкого.

«После премьеры кинофильма, группа компаний «Монитор» приобрела этот Mercedes для создания будущего музея кино в столице Кубани», - рассказал «РВС» пресс-секретарь клуба «Вершина» Владимир Пронин.

Автомобиль из Краснодара приехал своим ходом. Он находится в отличном техническом состоянии.

В 17.00 начнется концерт, приуроченный к 81 Дню рождения Владимира Высоцкого.