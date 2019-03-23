23 марта 2019 года в ДК сахарного завода прошло общее собрание собственников участков ДНТ «Садовод». На нем присутствовало 89 человек, из которых 14 являются членами товарищества. На повестке дня поднимались такие вопросы, как: отчеты ревизионной комиссии и председателя правления, утверждение сметы на 2019 год и оплата за вывоз ТБО, а также, самый острый вопрос, подача заявок самостоятельно физическими лицами для технологического присоединения принадлежащих им объектов расположенных на территории ДНТ к электрическим сетям.

Также обсуждались вопросы целевых взносов, задолженности за электроэнергию и рассмотрение обращения жителей ТРУД о совместном благоустройстве межевой улицы.

Локальные конфликты некоторых жителей временами воспрепятствовали проведению собрания, однако почти все вопросы были рассмотрены и решены.

Председатель комиссии Леонид Ачкасов в конце встречи выразил сожаление о малой активности людей. Большая часть садоводов, которая ранее принимала участие в становлении товарищества теперь отошла от дел, а те, кто остался, не горят желанием работать в коллективе. Из-за этой ситуации на собраниях порой принимаются решения, которые могут устроить не всех жителей.