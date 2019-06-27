В ДТП на М-4 опрокинулась фура, «легковушку» отбросило на отбойник

В ДТП на М-4 опрокинулась фура, «легковушку» отбросило на отбойник

В ДТП на М-4 опрокинулась фура, «легковушку» отбросило на отбойник

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2 часа назад АварияГазета РВСДинской районДТПНовости

На М-4 «Дон» 26 июня между Динской и Пластуновской произошло ДТП, в результате которого перевернулся большегруз.

В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля.

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По информации подписчиков соцсетей «РВС», столкнулись два автомобиля. Легковая иномарка с пожилой супружеской парой и большегруз.

При столкновении легковушку отбросило на отбойник, а фура перевернулась набок.

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Есть сведения, что пассажирка легкового авто получила переломы ребер и госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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