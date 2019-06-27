В ДТП на М-4 опрокинулась фура, «легковушку» отбросило на отбойник
На М-4 «Дон» 26 июня между Динской и Пластуновской произошло ДТП, в результате которого перевернулся большегруз.
В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля.
По информации подписчиков соцсетей «РВС», столкнулись два автомобиля. Легковая иномарка с пожилой супружеской парой и большегруз.
При столкновении легковушку отбросило на отбойник, а фура перевернулась набок.
Есть сведения, что пассажирка легкового авто получила переломы ребер и госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Комментарии