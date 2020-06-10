В ДТП от столкновения загорелся мотоцикл. Есть пострадавший

9 июня примерно в 21:06 на автодороге «Краснодар – Ейск» 15 км + 850 м. произошла авария.

Водитель ВАЗ-21065 ехал со стороны Новотитаровской. При повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с мотоциклом "Хонда", после чего двухколесное ТС загорелось.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней трети малоберцовой кости слева, обширные ссадины. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! При совершении маневра на дороге необходимо убедиться в его безопасности. Помните, от ваших действий и соблюдения правил дорожного движения зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения!», - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.