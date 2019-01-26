Фото: скриншот с видео, присланного очевидцами
В ДТП в Динском районе погиб мужчина
Смертельное ДТП произошло 25 января 2019-го года по дороге к селу Первореченскому примерно в 16 часов. Как рассказывают очевидцы, водитель пошел на обгон, машину занесло, она захватила обочину и сорвалась с дороги, несколько раз перевернувшись.
Водитель — молодой мужчина — погиб.
Обстоятельства аварии уточняются.
Комментарии
Это мой брат у него осталась жена и 2ое деток
Как мы вам сочувствуем!
Сочувствуем тому, что недоумок оставил несчастными всю свою семью.
Рот свой закрыл, Виталик был замечательным человек. Я его знаю с самого детства.
Рот закройте сами, уважаемая.То что Вы знаете его с детства никак не повлияло на то, что он сам нашёл свою смерть, обгоняя и нарушая скоростной режим.Или кто-то виноват, кроме него?Хорошо хоть никого с собой не прихватил.
Молодой человек вы не можете осуждать Виталика не зная что там вообще произошло. Я его знаю очень много лет и мне очень жаль что его теперь нет. Слезы с глаз льются сами.