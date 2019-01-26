В ДТП в Динском районе погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло 25 января 2019-го года по дороге к селу Первореченскому примерно в 16 часов. Как рассказывают очевидцы, водитель пошел на обгон, машину занесло, она захватила обочину и сорвалась с дороги, несколько раз перевернувшись.





Водитель — молодой мужчина — погиб.





Обстоятельства аварии уточняются.