В ДТП в Динском районе погиб мужчина

В ДТП в Динском районе погиб мужчина
Фото: скриншот с видео, присланного очевидцами

В ДТП в Динском районе погиб мужчина

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7 часов назад В ДТП погиб мужчинаДинской районДТПДТП по дороге на ПервореченскоеМашина улетела в полеНовости Динского районаСмертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло 25 января 2019-го года по дороге к селу Первореченскому примерно в 16 часов. Как рассказывают очевидцы, водитель пошел на обгон, машину занесло, она захватила обочину и сорвалась с дороги, несколько раз перевернувшись.


Водитель — молодой мужчина — погиб.


Обстоятельства аварии уточняются.

Комментарии

Наталья
Наталья 6 часов назад

Это мой брат у него осталась жена и 2ое деток

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Мария
Мария Наталья 6 часов назад

Как мы вам сочувствуем!

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Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 часа назад

Сочувствуем тому, что недоумок оставил несчастными всю свою семью.

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Титаренко Елена Владимировна
Титаренко Елена Владимировна Баян Ширянов 2 часа назад

Рот свой закрыл, Виталик был замечательным человек. Я его знаю с самого детства.

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Баян Ширянов
Баян Ширянов 2 часа назад

Рот закройте сами, уважаемая.То что Вы знаете его с детства никак не повлияло на то, что он сам нашёл свою смерть, обгоняя и нарушая скоростной режим.Или кто-то виноват, кроме него?Хорошо хоть никого с собой не прихватил.

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Оксана
Оксана 1 час назад

Молодой человек вы не можете осуждать Виталика не зная что там вообще произошло. Я его знаю очень много лет и мне очень жаль что его теперь нет. Слезы с глаз льются сами.

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