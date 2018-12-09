В ДТП в Динском районе пострадали женщина и ее двухлетний малыш

8 декабря на автодороге «Краснодар-Кропоткин» произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 в нарушение дорожной разметки выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай-Матрикс».

В итоге пострадал двухлетний ребенок и его мама - пассажиры иномарки.

«Уважаемые участники дорожного движения, не нарушайте ПДД, не губите свою жизнь и жизнь и здоровье других людей», - призывает ОГИБДД по Динскому району.



