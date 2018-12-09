В ДТП в Динском районе пострадали женщина и ее двухлетний малыш
8 декабря на автодороге «Краснодар-Кропоткин» произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 в нарушение дорожной разметки выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай-Матрикс».
В итоге пострадал двухлетний ребенок и его мама - пассажиры иномарки.
«Уважаемые участники дорожного движения, не нарушайте ПДД, не губите свою жизнь и жизнь и здоровье других людей», - призывает ОГИБДД по Динскому району.
Комментарии
Я уже 100500 раз говорил: баба за рулём - хуже мартышки с гранатой!
Почему же баба за рулём - хуже мартышки с гранатой? Ведь даже в этом ДТП виноват парень! Спешат придурки на тот свет и с собой наровят прихватить кого-нибудь!
А где сказанно, что за рулем была женщина? Читайте внимательно пострадавшие девушка и ребенок-пассажиры иномарки. Невнимательность порождает слухи.
А причем тут баба??? Нарушил ПДД 24летний водитель ВАЗа, читай внимательно