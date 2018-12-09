В ДТП в Динском районе пострадали женщина и ее двухлетний малыш

В ДТП в Динском районе пострадали женщина и ее двухлетний малыш

В ДТП в Динском районе пострадали женщина и ее двухлетний малыш

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17 дней назад 8 декабряАвария в Динском районеГазета РВСДинской районДТПДТП в ДинскойНовости Динского района

8 декабря на автодороге «Краснодар-Кропоткин» произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 в нарушение дорожной разметки выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай-Матрикс».

В итоге пострадал двухлетний ребенок и его мама - пассажиры иномарки.

«Уважаемые участники дорожного движения, не нарушайте ПДД, не губите свою жизнь и жизнь и здоровье других людей», - призывает ОГИБДД по Динскому району.

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Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 17 дней назад

Я уже 100500 раз говорил: баба за рулём - хуже мартышки с гранатой!

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-8
Катерина
Катерина 17 дней назад

Почему же баба за рулём - хуже мартышки с гранатой? Ведь даже в этом ДТП виноват парень! Спешат придурки на тот свет и с собой наровят прихватить кого-нибудь!

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11
Татьяна
Татьяна Семён Горбунков 17 дней назад

А где сказанно, что за рулем была женщина? Читайте внимательно пострадавшие девушка и ребенок-пассажиры иномарки. Невнимательность порождает слухи.

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8
Наталья
Наталья Семён Горбунков 16 дней назад

А причем тут баба??? Нарушил ПДД 24летний водитель ВАЗа, читай внимательно

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3