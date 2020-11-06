В ДТП в Динском районе за 5 дней пострадали 5 человек

Госавтоинспекция предоставила информацию о ДТП, которые произошли в начале месяца. За пять первых дней ноября в районе уже случились пять аварий с пострадавшими.

1 ноября в 22.20 ДТП произошло в Динской. На улице Кирова 63-летний водитель ВАЗ-2106 двигался со стороны ул. Октябрьской в сторону Красной. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с “Фольксвагеном-Поло”, который стоял на регулируемом перекрестке. В результате аварии пострадал пассажир “Фольксвагена”, у него телесные повреждения.

2 ноября в 11.30 авария произошла на автодороге “Воронежская – Суворовское – Пластуновская”. 52-летний водитель авто “Тойоты-Хайлюкс” при повороте налево не убедился в своем маневре и столкнулся с машиной ВАЗ-21065, которая двигалась слева в попутном направлении, совершая обгон. Пострадал пассажир ВАЗа, у него ушиб живота. За медицинской помощью обратился самостоятельно.

5 ноября ДТП произошли в нескольких сельских поселениях.

В 8.35 на Красной в Пластуновской водитель “Тойоты-Марк II” при выезде со второстепенной на главную сбил велосипедистку, которая двигалась по краю проезжей части дороги слева направо. В результате ДТП пострадала велосипедистка, получила телесные повреждения.

В 9.35 в Новотитаровской на улице Советской водитель управлял мопедом. При повороте налево он столкнулся с автомобилем “Хендай”, который двигался по главной дороге во встречном направлении. В результате ДТП пострадал мопедист, у него телесные повреждения. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

В 14.30 авария случилась на Луначарского в Васюринской. Водитель управлял автомобилем “Фольксваген-Поло”, совершая поворот налево, он сбил велосипедистку, которая двигалась по главноейдороге. В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.