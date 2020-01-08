В ДТП в центре Динской пострадали 5 человек (видео)

7 января в 21.45 в станице Динской водитель, управляя автомобилем Лада Приора, двигаясь по улице Красной со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Калинина, не выбрал безопасную скорость движения, а затем попытался остановиться. В результате этого автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Ниссан.

В результате ДТП пострадали водитель Лады Приоры, пассажир Ниссан и три несовершеннолетних пассажира Ниссан (девочка 2014 г. р., мальчик 2006 г. р., мальчик 2008 г. р). Они госпитализированы и доставлены в Динскую ЦРБ.