За выходные в крае возобновили работу 7 тысяч кафе и ресторанов

На последнем совещании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев принял решение снять некоторые ограничения. Среди них – с 27 июня разрешить деятельность кафе и ресторанов с отдельным входом.

Всего на Кубани более 8,5 тысячи объектов общественного питания общедоступной сети, из них с отдельным входом – около 7 тысяч.

– Во всех объектах общественного питания запрещено предоставлять услуги по курению кальянов, а также проводить массовые мероприятия. За соблюдение требований Роспотребнадзора ответственность несут администрации заведений, – отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Напомним, ранее мы писали об основных требованиях Роспотребнадзора для общепита:

расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра;

персонал должен быть в масках и перчатках и регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;

перед началом смены измерять температуру сотрудникам, при признаках инфекционного заболевания человек должен быть отстранен от нахождения на рабочем месте;

обязательно ежедневно проводить влажную уборку и проветривать рабочие помещения каждые два часа.