«Оливье» – неотъемлемое блюдо каждого новогоднего стола. Так же, как мандарины и шампанское. «РВС» совершила рейд по рынку и магазинам Динской, чтобы узнать стоимость наиболее распространённых продуктов, которые необходимы для праздничного застолья.





Оливье по традиционному рецепту:

Колбаса (500 г) – 183 руб.

Картофель (300 г) – 9 руб.

Майонез (450 г) – 78 руб.

Зелёный горошек (200 г) – 60 руб.

Яйца (10 шт) – 69 руб.

Соленые огурцы – 55 руб.

Морковь (100 г) – 3 руб.

Лук (100 г) – 3 руб.

Итого: 460 рублей.

По сравнению с прошлым годом цена немного повысилась – в 2018 году, по нашим данным, стоимость «Оливье» составляла 454,5 рубля.





По данным Росстата, в этом году выросли цены на варёную колбасу (на 5,1%), маринованные огурцы (на 5,5%), зелёный горошек (на 5,5%), куриные яйца (на 2,6%), майонез (на 4,4%).

Подешевели картофель (на 4,7%), репчатый лук (на 0,8), морковь (на 11,1%).





Молочное

Сливочное масло (200 г) – 100 руб.

Сыр (200 г) – 150 руб.





Мясное

Окорочок/бедра куриные – 140 руб.

Голень/крылышки курицы – 150 руб.

Филе курицы – 240 руб.

Куры домашние – 170 руб.

Мякоть говяжья – 450 руб.

Ребра говяжьи – 310 руб.

Шея говяжья – 360 руб.

Мякоть свинины – 230 руб.

Лопатка свинины – 170 руб.





Морепродукты

Игра щуки (250 г) – 550 руб.

Игра красная (120 г) – 432 руб.

Икра мойвы (200 гр) – 100 руб.

Шпроты – 60 руб.

Сельдь (1 кг) – 125 руб.





Овощи, фрукты, грибы

Помидоры (1кг) – 120 руб.

Огурцы (1кг) – 60 руб.

Апельсины (1 кг) – 130 руб.

Мандарины (1 кг) – 80 руб.

Грибы (1 кг) – 140 руб.

Маслины – 75 руб.

Ананас (1 шт.) – 105 руб.

Лук (1 кг) – 28 руб.





Напитки

Коньяк – 495 руб.

Шампанское – 190 руб.

Водка – 270 руб.

Вино – 243 руб.

Вода минеральная – 30 руб.

Сок (1 л) – 75 руб.

Вода сладкая (2 л) – 90 руб.