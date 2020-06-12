В генплан Краснодара входит и развитие Динского района. Что уже известно?

В регионе продолжается подготовка генерального плана Краснодара. Играет свою роль в нем и Динской район, так как входит в Краснодарскую агломерацию.

Рассказываем, что уже известно.

Для совершенствования краевой столицы до 2040 года выбрана агломерационная модель. Это значит, что развиваться будут ядро агломерации (Краснодар) и близлежащие к нему районы. К ним относится и наш муниципалитет.

Проектом занимается ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства». Впервые его презентовали в рамках Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи. Он делится на 10 этапов. Как отметил на днях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уже “вышли на финишную прямую в подготовке генплана”.

В Краснодарскую агломерацию входят Динской, Северский, Красноармейский районы и Горячий Ключ.

В своем официальном аккаунте губернатор выложил видеоролик на эту тему.

В нем сообщается, что если в Краснодаре и дальше будет такой темп роста, численность населения в городе к 2040 году достигнет 3 млн. 200 тыс. человек.

Здесь же подчеркивается, что максимальное число для комфортного проживания жителей - не более 2 млн. 200 тыс. человек.

Отсюда и выбрана агломерационная модель.

В ролике поясняется, что население, которое начнет превышать максимальную численность, будет проживать в ближайших 4 муниципалитетах (агломерации), названных ранее.

Поэтому генеральный план Краснодара служит “дополнительным стимулом”, чтобы развивать территории других районов.

Что говорят о развитии?