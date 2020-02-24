В ГИБДД установили личность нарушающего ПДД водителя

Ранее в социальных сетях «РВС» прислали жалобу и фотоснимок, как водитель «Нивы», вопреки ПДД, стоит прямо на тротуаре на Красной недалеко от пересечения с Линейной.

Как потом дополняли динчане в инстаграме «РВС», этот же автомобиль замечен в превышении скорости и пересечении сплошной.

Но эти факты на фото не попали, в отличие от нарушения п. 12.4 ПДД РФ «Стоянка на тротуаре».

В ГИБДД Динского района позже сообщили, что в ходе розыскных мероприятий сотрудники установили личность водителя автомобиля "Лада-212140".⠀

Им оказался житель Динской. На него составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 1000 рублей.