В Госавтоинспекции напомнили о правилах при переезде ж/д путей

В Госавтоинспекции Динского района напомнили о важности соблюдения ПДД вблизи железнодорожных переездов.

По пункту 15.1 ПДД РФ, переезд железнодорожных путей возможен только по железнодорожным переездам.

Ж/д переезды делятся на два типа:

1. Регулируемый – тип, при котором на переезде установлены одна или несколько предупреждающих конструкций: светофор, звуковая сигнализация, шлагбаум, металлический щит, преграждающий путь, будка дежурного.

2. Нерегулируемый – тип, не имеющий ни одного из вышеназванных способов предупреждения.

Согласно пункту 15.2 ПДД РФ при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

По пункту 15.3 ПДД РФ пересечение железнодорожного пути запрещено:

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);

если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

"Уважаемые гости и жители Динского района! При переезде железнодорожных переездов будьте предельно внимательны и осторожны. Не рискуйте своей жизнью!" – призывают в госучреждении.