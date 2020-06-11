В Госавтоинспекции напомнили о правилах при переезде ж/д путей

В Госавтоинспекции напомнили о правилах при переезде ж/д путей

В Госавтоинспекции напомнили о правилах при переезде ж/д путей

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1 час назад Газета РВСГосавтоинспекция Динского районаДинской районЖелезнодорожные путиЖелезнодорожные пути в Динском районеНовости Динского районаПДДПравила дорожного движения

В Госавтоинспекции Динского района напомнили о важности соблюдения ПДД вблизи железнодорожных переездов.

По пункту 15.1 ПДД РФ, переезд железнодорожных путей возможен только по железнодорожным переездам.

Ж/д переезды делятся на два типа:

1. Регулируемый   тип, при котором на переезде установлены одна или несколько предупреждающих конструкций: светофор, звуковая сигнализация, шлагбаум, металлический щит, преграждающий путь, будка дежурного.

2. Нерегулируемый  тип, не имеющий ни одного из вышеназванных способов предупреждения.

Согласно пункту 15.2 ПДД РФ при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

По пункту 15.3 ПДД РФ пересечение железнодорожного пути запрещено:

  • при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
  • при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
  • при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);
  • если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;
  • если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

"Уважаемые гости и жители Динского района! При переезде железнодорожных переездов будьте предельно внимательны и осторожны. Не рискуйте своей жизнью!" – призывают в госучреждении.  

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