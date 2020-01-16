В Госдуме избрали нового председателя правительства

В Госдуме избрали нового председателя правительства

В Госдуме избрали нового председателя правительства

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11 часов назад Газета РВСДинской районМихаил Владимирович МишустинМихаил МишустинМишустинНовости Динского районаПредседатель правительстваПремьер-министр

В Государственной Думе сегодня, 16 января, состоялось заседание депутатов по вопросу о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

В результате было принято решение одобрить кандидатуру бывшего руководителя Федеральной налоговой службы.

Итоги голосования:

«За» - 383 человека.

«Воздержалось» - 41 человек.

«Против» - 0.

Как отметил Вячеслав Володин, самая большая поддержка представителей Госдумы была в 2008 году, когда премьер-министром избирали Путина. Тогда за него проголосовало 393 человека.

После заседания глава государства сразу подписал указ о назначении премьером Михаила Мишустина. 

Напомним, вчера, 15 января, после послания президента Федеральному собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. После этого Владимир Путин предложил рассмотреть Госдуме кандидатуру Мишустина.

Справка

  • Михаилу Мишустину 53 года.
  • Родился в Москве в семье военных.
  • Учился в Московском станкоинструментальном институте по специальности инженер-системотехник, инженер-исследователь.
  • Работал аспирантом, был директором и заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба. С этого времени и на протяжении всей карьеры Мишустин работал с IT-технологиями.
  • Женат, имеет троих детей.
  • В налоговые органы пришел в 1998 году и занимал разные высокие посты.
  • С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
  • С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
  • В марте 2008 года Михаил Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»), работающих в России в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
  • В 2010 году вернулся в налоговые органы и был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
  • Интересно отметить, что в свое время «Российская газета» писала, что собираемость налогов при Мишустине выросла на десятки процентов, а вот количество проверок, наоборот, снизилось. Ему же приписывают борьбу с «грязными данными» в налоговой.
  • А The Financial Times в прошлом году признала российскую налоговую систему одной из лучших в мире.
  • Зарубежные СМИ пишут, что он владеет солидным состоянием и сколотил его, работая сначала в Международном компьютерном клубе, а потом в «ОФГ Инвест». Его даже называют долларовым миллионером.
  • Хобби Мишустина – хоккей. Он фанат «армейского» московского клуба ЦСКА. Официальный член наблюдательного совета клуба, регулярно присутствует на домашних матчах команды.

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