В Интернете мошенники продают «заряженные счетчики»

За прошлый год специалисты отдела безопасности Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили более 20 сайтов с информацией о продаже «заряженных счетчиков» – приборов, искажающих фактический объем электроэнергии. По каждому факту были направлены исковые заявления в суд.

Энергетики регулярно проводят мониторинг в Интернете, выявляя сайты с объявлениями о продаже «заряженных» счетчиков, магнитов и других устройств, способных искажать фактическое потребление электрической энергии.

Как рассказали в Кубаньэнерго, мошенники предлагают приобрести приборы учета и приспособления для занижения показаний счетчиков. В случае выявления сайта специалисты передают обращения в надзорные органы. По итогам их рассмотрения прокуратура направляет исковые заявления в судебные инстанции, которые, в свою очередь, выносят решения о блокировании таких сайтов с помощью Россвязьнадзора.

Энергетики напоминают об административной и уголовной ответственности за использование средств, искажающих фактическое потребление электроэнергии.

За это правонарушение предусмотрен штраф:

для граждан – до 15 000 рублей,

для должностных лиц – до 80 000 рублей (или дисквалификация на срок до двух лет),

для юридических лиц – до 200 000 рублей.

Если же действия содержат признаки уголовного деяния, наказание — вплоть до тюремного срока.

Информацию о замене «заряженных» счетчиков либо сообщения о физических, юридических лицах, занимающихся хищением электроэнергии, а также о фактах коррупции энергетиков можно сообщить по телефону горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).