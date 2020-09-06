В каких многоквартирных домах района отключат газ
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Динская
7–8 сентября – пер. Комарова, 10.
- 7–8 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 8 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
поселок Зарождение
7–8 сентября – ул. Садовая, 2.
- 7–8 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 8 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
станица Новотитаровская
7–8 сентября – ул. Октябрьская, 305
- 7–8 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 8 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
поселок Южный
7–9 сентября – ул. Смоленская, 34
- 7–9 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 9 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
10-11 сентября – ул. Новая, 19
- 10–11 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 11 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
10-11 сентября – ул. Северная 30/4
- 10–11 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 11 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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