В каких многоквартирных домах района отключат газ

В каких многоквартирных домах района отключат газ

В каких многоквартирных домах района отключат газ

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8 часов назад ГазГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяОтключение газаПоселок ЗарождениеПоселок южный

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.


Динская

7–8 сентября – пер. Комарова, 10.

  • 7–8 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 8 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.


поселок Зарождение

7–8 сентября – ул. Садовая, 2.

  • 7–8 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 8 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.


станица Новотитаровская

7–8 сентября – ул. Октябрьская, 305

  • 7–8 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 8 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.


поселок Южный

7–9 сентября – ул. Смоленская, 34

  • 7–9 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 9 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

10-11 сентября – ул. Новая, 19

  • 10–11 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 11 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

10-11 сентября – ул. Северная 30/4

  • 10–11 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 11 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.


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