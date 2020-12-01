В каких поселениях Динского района возможны отключения света 2 декабря

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 2 декабря.

Станица Новотитаровская

ул. Продольная, ул. Степная, ул. Широкая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены Трансформатора. Количество отключенных потребителей – 387 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Мичурина, ул. Выгонная, ул. Советская, ул. Шевченко. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены Трансформатора. Количество отключенных потребителей – 258 человек.

Станица Динская

ул.Есенина. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки укоса. Количество отключенных потребителей – 12 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



