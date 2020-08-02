В каких поселениях Динского района отключат газ в начале августа?

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Динская

3-5 августа – Кирова, 116.

3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Агроном

3-5 августа – Почтовая, 22.

3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Новотитаровская

3-5 августа – Октябрьская, 309.

3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

3-7 августа – Южгипрониисельстрой, 5.

3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

7 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

5 августа – Ленина, 81/1.

5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

5-7 августа – Ленина, 252.

5-7 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

7 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Васюринская

3-5 августа – Ставского, 57в.

3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

6-7 августа – Ставского, 65.

6-7 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

7 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.