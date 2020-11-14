В каких школах Динского района сделали капремонт?

В этом году в 10 общеобразовательных учреждениях сделали капитальный ремонт. Как сообщает администрация Динского района, выполнено это в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Школа №1. Отремонтирована кровля основного корпуса. Декоративной крошкой оштукатурено около 4 тысяч квадратных метров фасада основного здания, обустроены керамогранитом цоколь, центральные входы и подвалы. Частично заменили входные двери, окрасили все теневые навесы.

Школа №2. Отремонтирована шатровая кровля над столовой и основным корпусом, над актовым залом заменена мягкая кровля.

Школа №3. Отремонтирована кровля, фасад с последующей окраской и частичным утеплением всего здания. Облицован керамогранитом цоколь, заменены двери и витражи здания столовой.

Школа №6. Капитальный ремонт кровли с частичной заменой стропильной системы.

Школа №10. Капитальный ремонт кровли с частичной заменой стропильной системы.

В общей сложности на капремонт направили 38 млн. рублей, из них 35 млн.рублей из краевого бюджета, 3 млн.рублей – из районного.