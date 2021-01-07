В храмах Динского района проходят рождественские службы 2021 года

На фото Свято-Троицкий храм станицы Динской. После службы, здесь, детям раздавали пакеты со сладостями.



Напомним, в Рождество заканчивается 40-дневный пост. Все православные разговляются. Это значит, что теперь можно есть не только постную, но и обычную пищу.

За Рождеством следуют святочные гуляния. Они длятся 12 дней, по традиции в эти дни принято ходить друг к другу в гости, колядовать и всячески веселиться. Во все времена святки сопровождались народными празднествами, устраивались ярмарки и балаганы, где проходили театрализованные представления.







