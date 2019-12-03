В хуторе Карла Маркса устанавливают детскую площадку

Возле офиса врача выездной практики в хуторе Карла Маркса полным ходом идет установка новой детской площадки. Уже подготовлена и заасфальтирована территория, установлены детские горки и спортивные снаряды. В данный момент они огорожены лентой от посетителей. Как рассказал глава НовотитаровскойСергей Кошман, средства на постройку выделяются из бюджета поселения всякий раз, когда есть возможность. Уже была подготовлена площадка и высажена аллея вокруг нее семьей депутата Совета Новотитаровского поселения Василия Ереминского. В скором времени планируется привлечение других депутатов и структур для работы над детской площадкой: будут установлены спортивные тренажеры, качели и карусели. Подрядчика у площадки нет, все работы производятся исключительно силами администрации поселения.