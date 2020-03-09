В Кочетинском мужчина покончил с собой во время пожара
Сегодня, 9 марта 2020 года, около 15.30 в поселке Кочетинском произошла трагедия.
На улице Динской мужчина 1973 года рождения по пока неустановленным причинам поджег дом.
В этот момет его отец вернулся домой. Они начали выносить ценные вещи из пожара, чтобы спасти их. На помощь позвали соседей.
Но во дворе была большая собака. Пока отец закрывал ее в будке, сын зашел в дом, где вонзил себе нож в горло.
Его обнаружили соседи, которые начали помогать выносить вещи из жилья.
Спасти мужчину не удалось - он скончался до приезда кареты скорой помощи.
Пожарных, скорую и полицию вызвали соседи.
"По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины произошедшего", - рассказал журналисту "РВС" старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Новиков.
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