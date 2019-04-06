В Комсомольском парке в Динской проснулись черепахи

В водоеме возле мостика «Дамский каприз» в Комсомольском парке станицы Динской жители с удивлением обнаружили более двадцати взрослых черепах. «Может, кто их выбросил и они расплодились? ».

После публикации видео в социальных сетях «РВС» поступили комментарии жителей, что эти черепахи там обитают давно, и каждый год на них приходят посмотреть вместе с детьми. Но большую часть комментирующих заинтересовали не обитатели водоема, а мусор, на фоне которого живут черепахи. «Когда уже почистят этот водоем?», «Настоящее болото, мусорка!». Многие спрашивали, что это за вид черепах.

Как выяснила «РВС», на Кубани обитает черапаха болотная (черноморская популяция). Черепаха болотная живет в стоячих и слабопроточных водоемах, на дне которых зимует. Это исчезающий вид. Популяция относится к категории «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому к исчезновению».

Если тот вид, что обитает в Комсомольском парке и есть черепаха болотная, то нам следует радоваться, что мы можем наблюдать редкий вид. И пора уже задуматься о том, чтобы сохранить его в нашем районе.