В Краснодаре 118 классов из 36 школ на дистанционке. Какая обстановка в районе?

Ученики 118 классов из 36 школ переведены на удаленное обучение по предписаниям Роспотребнадзора.

На фоне этих новостей и тревожных цифр по заболеваемости COVID-19 мы решили узнать об обстановке в школах муниципалитета.

В районном оперштабе сообщили, что все меры по безопасности и предотвращению распространения инфекции соблюдаются строго. Каникулы в школах начнутся по расписанию.

«На данный момент все, кто находились на удаленном обучении, возвращаются в стены школ. Новых очагов по заболеваемости не выявлено. Надеемся, что такая обстановка сохранится и дальше», – поделился заместитель главы администрации района по социальным вопросам Александр Фисун.