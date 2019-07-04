В Краснодаре горели промышленные склады (видео)

Рано утром 4 июля в Краснодаре на улице Кореновской начался пожар на территории складов. В 4 утра информация поступила спасателям. На место выехали пожарные.

Оказалось, что горит склад площадью более 800 кв. м. Пламя охватило склад шин, что и вызвало темный густой дым. Огонь грозил распространением. Тушение осложнялось тем, что здание имеет сложную планировку. Так ситуацию прокомментировали в краевом МЧС.

В тушении принимали участие 22 машины и 73 человека.

В 6.54 пламя на площади 1200 кв. м удалось локализовать.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Очевидцами пожара стали многие краснодарцы и гости столицы. Видео и фото с места событий в «РВС» прислал динчанин, поехавший по делам в Краснодар.

Дым от пожара был заметен и в Динском районе. Так, в поселке Агроном сначала подумали, что на горизонте грозовая туча.

Жители Динской тоже посчитали, что надвигается гроза.





- Даже запах гари в Динской ощущается, - сообщили местные жители.

В соцсетях появилась информация, что причиной пожара мог стать взрыв цистерны с керосином. Об официальных причинах возгорания пока не сообщается.