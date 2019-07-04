В Краснодаре горели промышленные склады (видео)

В Краснодаре горели промышленные склады (видео)

В Краснодаре горели промышленные склады (видео)

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6 часов назад В Краснодаре 4 июля горит складВ Краснодаре по улице Кореновской горят складыГазета РВСПожар в Краснодаре 4 июляРВС

Рано утром 4 июля в Краснодаре на улице Кореновской начался пожар на территории складов. В 4 утра информация поступила спасателям. На место  выехали пожарные.

Оказалось, что горит склад площадью более 800 кв. м. Пламя охватило склад шин, что и вызвало темный густой дым. Огонь грозил распространением. Тушение осложнялось тем, что здание имеет сложную планировку. Так ситуацию прокомментировали в краевом МЧС.

В тушении принимали участие  22 машины и 73 человека.

В 6.54 пламя на площади 1200 кв. м удалось локализовать.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Очевидцами пожара стали многие краснодарцы и гости столицы. Видео и фото с места событий в «РВС» прислал динчанин, поехавший по делам в Краснодар. 

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Дым   от пожара был заметен и в Динском районе. Так, в поселке Агроном сначала подумали, что  на горизонте грозовая туча.

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Жители Динской тоже посчитали, что надвигается гроза.

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- Даже запах гари  в Динской ощущается, - сообщили местные жители.

В соцсетях появилась информация, что причиной пожара мог стать взрыв цистерны с керосином. Об официальных причинах возгорания пока не сообщается.

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