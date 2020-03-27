В Краснодаре предотвратили теракт

Сегодня, 27 марта, стало известно о том, что ФСБ Российской Федерации предотвратила террористический акт в Краснодаре. Задержан причастный к подготовке преступления гражданин России 1993 года рождения.

В его автомобиле обнаружили самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи – переписку, которую он вел с находящимися за рубежом членами запрещенной в нашей стране международной террористической организации «Исламское государство». Переписка изобличила преступные намерения задержанного.

"По результатам экспертиз предметов и документов будет принято соответствующее процессуальное решение", – сообщает пресс-служба ФСБ Российской Федерации.