В Краснодарском крае продлен запрет на посещение лесов

Ограничение будет действовать до 18 мая в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Ограничен также въезд в лес транспортных средств.

С начала года в крае зафиксировано 84 лесных пожара на площади 902,8 га.

«Из-за увеличившегося числа возгораний в лесах, в том числе по причине безответственного отношения граждан к соблюдению правил пожарной безопасности, принято решение продлить ограничительные меры, введенные 7 апреля», – передает слова вице-губернатора Сергея Болдина пресс-служба.