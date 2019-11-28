В Краснодарском крае снизили уровень прожиточного минимума

В Краснодарском крае снизили уровень прожиточного минимума

В Краснодарском крае снизили уровень прожиточного минимума

  69
4 часа назад В Краснодарском крае снизился прожиточный минимумГазета РВСДинской районЛюдиНовостиНовости Динского районаПрожиточный минимумПрожиточный минимум в Краснодарском крае 4 квартал 2019 годаСоциумЭкономика Краснодарского края

С 23 ноября 2019 года, согласно приказу* министерства труда и социального развития Краснодарского края, действуют следующие показатели прожиточного минимума:

  • в расчете на душу населения — 10 989 рублей;

  • для трудоспособного населения — 11 898 рублей;

  • для пенсионеров — 9 080 рублей;

  • для детей — 10 508 рублей.

Рассчитана сумма министерством труда и социального развития Краснодарского края на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

За основу берется стоимость продуктов питания и их индекс для потребителей, цена на непродовольственные товары и расходы по обязательным платежам и сборам.

Стоит отметить, что предыдущие значения прожиточного уровня были выше:

  • в расчете на душу населения — 11 107 рублей;

  • для трудоспособного населения — 12 030 рублей;

  • для пенсионеров — 9 159 рублей;

  • для детей — 10 639 рубля.

К сожалению, не наблюдается тенденции к снижению цен на продукты питания и непродовольственные товары, а также на стоимость коммунальных услуг.


* Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 11 ноября 2019 года № 2104 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за III квартал 2019 года".

Комментарии