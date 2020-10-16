В Краснодарском крае ужесточен масочный режим





Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление: режим повышенной готовности в крае продлен до 31 октября.

Отныне маску нужно надевать в местах массового пребывания людей не только в помещениях, но и на улице. Как поясняет пресс-служба администрации Краснодарского края, жители должны использовать маску в общественном транспорте, а также в местах массового пребывания людей не только при посещении магазинов, вокзалов и иных зданий, но и на улице.

Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В постановлении напоминают, что жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.