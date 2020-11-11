В Краснодарском крае запретили новогодние корпоративы и банкеты

Ранее губернатор запретил в своем постановлении проведение развлекательных и досуговых мероприятий с очным присутствием жителей. Эта мера распространяется на корпоративы и банкеты.

«По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года, предупреждаем всех – и жителей, и предпринимателей – о том, что банкеты, корпоративы, а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания. И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом. Проведение корпоративных праздников будет считаться нарушением ограничений в период распространения коронавирусной инфекции», – сообщил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Как дополнила пресс-служба администрации края со ссылкой на управление Роспотребнадзора, корпоративы и другие массовые новогодние праздники – это мероприятия, опасные с точки зрения эпидбезопасности. Большое количество людей будет долгое время находиться в замкнутом пространстве, без средств индивидуальной защиты органов дыхания. В таких условиях распространение коронавирусной инфекции неизбежно.

Штраф за нарушение режима повышенной готовности предпринимателям – до 300 тысяч рублей.

«Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения могут наложить штраф уже до 500 тысяч рублей или приостановить деятельность объектов общественного питания на срок до 90 суток», – подчеркивает пресс-служба администрации Краснодарского края.