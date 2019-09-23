В Красносельском водитель авто сбил ребенка на мопеде

21 сентября в 12.20 в Красносельском на улице Кирова 63-летний водитель «Ниссан-Альмера» при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с мопедом «Хонда». За рулем двухколесного транспорта находился 14-летний мальчик.

В результате ДТП пострадал ребенок. Он получил различные телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.

Напоминаем, на территории Динского района с 16 по 27 сентября проходит профилактическая акция "Декада детской дорожной безопасности".