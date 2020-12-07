В Красносельском женщину укусила бешеная собака

С пятницы, 4 декабря, по селу Красносельскому распространяется информация о вакцинации животных против бешенства в связи с выявлением очага инфекции. Выяснилось, что в Красносельске на женщину напала бездомная собака и покусала ее. Провели экспертизу, оказалось животное болело бешенством. На данный момент женщина получает необходимое лечение в больнице. Ее состояние удовлетворительное.

Как оказалось, очаг заболевания бешенства в селе выявлен на территории гаража ООО «Агрохолдинг «Васюринский».

Со 2 декабря 2020 года приказом губернатора установлены ограничительные мероприятия. В неблагополучном пункте не допускаются проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак.

Для домашних животных проводится вынужденная бесплатная вакцинация. Сотрудники ветеринарии ежедневно делают подворовой обход. Ветуправление призывает проявить ответственность, сделать прививку от бешенства вашим четвероногим. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8(86162)6-14-16, 8(86162)5-59-70, 8(86162)7-55-06.

В то же время жалобы на бездомных собак поступают ежедневно. Нам присылают истории о нападении четвероногих. Животные ведут себя агрессивно. Дети боятся гулять на улицах. Люди не могут свободно передвигаться и становятся заложниками стай обозленных собак. Мы направили запрос в администрацию края в отношении бездомных собак. Будем следить за развитием ситуации.