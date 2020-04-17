В крае продлен карантин. Этот и другие тезисы с совещания губернатора

Сегодня, 17 апреля, губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края.

Вот основные тезисы, озвученные в ходе собрания.

Пик заболеваемости еще не достигнут. Количество инфицированных растет. В связи с этим губернатор продлил режим карантина до 30 апреля.

Карантинные меры, в том числе пропускное окно с 10 до 16 часов, сохраняются.

На сегодняшний день Краснодарский край находится на 8 месте по количеству заболевших коронавирусом. На территории 6 очагов распространения вируса. Краснодар – 93 заболевших, Сочи – 50, Туапсинский район – 35, Геленджик – 24, Кореновский район – 23, Лабинский – 15. Сейчас эти субъекты максимально находятся в зоне внимания Роспотребнадзора, врачей и инфекционистов.

Предпосылок к ожесточению карантинных мер нет.

Сейчас планируется скорректировать перечень организаций, которые возобновят работу с 20 апреля при условии соблюдения всех санитарных норм.

В каждом районе края установлены карантинные посты.

Все, кто въезжает в край на легковом автомобиле и не имеет регистрации, отправляются в обсерватор на 14 суток либо разворачиваются и едут домой.

“По-другому въехать ни у кого не должно получиться, невзирая на связи и возможности”, – отметил Вениамин Кондратьев. Это касается приезжих на самолете и железнодорожном транспорте.

Есть районы, где продолжают работать предприятия, которым не надо работать. Вениамин Кондратьев подчеркнул для глав муниципалитетов, что такого быть не должно.

1171 мобильный отряд осуществил свою работу за последние сутки.

Всего с момента введения карантина мобильными отрядами самоконтроля обследовано более 71 тыс. объектов. Проверено 138 тыс. граждан. Выдано более 68 тыс. уведомлений о необходимости оставаться дома. Составлено 4529 протоколов об административной ответственности. В суды направлено 3649 административных материалов для рассмотрения и принятия решений.

“Задача не в штрафах, задача – вернуть людей домой. Люди дома – вот то, чего нам необходимо достигнуть любой ценой”, – ответил губернатор.

Принято решение всех возвращающихся из других регионов отправлять в обсерватор на 14 суток.

“Куда они ездят? В Москву? С какой целью? Вы же понимаете, что там происходит сегодня. Давайте взвешенно подойдем. Не нужно привозить сюда то, с чем мы активно боремся. Надо уважать земляков. Это я обращаюсь к землякам, которые хотят активно путешествовать, куда-то ездить. Активность надо снизить до минимума, вообще до нуля. Проанализируйте, если нужно, найдем количество коек в обсерваторах. Все, кто возвращается, будут проходить через 14-суточный карантин”, – сообщил глава Кубани.