В МЧС объяснили, что носить маску на улице не имеет смысла

МЧС России рекомендовало отказаться от ношения защитных масок на улице без необходимости.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», – посоветовали в ведомстве.

В период пандемии маска нужна в местах скопления людей, например, в общественном транспорте и в магазине (аптеке), а также при уходе за больными с ОРВИ и при общении с людьми, у которых есть признаки заболевания.

Она должна закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Все время носить одну и ту же маску нельзя, так как можно инфицировать себя дважды. Средства защиты нужно менять как можно чаще и после снятия тщательно мыть руки.

Кроме того, специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, соблюдать нормальный режим сна, сбалансированно питаться, включить в рацион белок и насыщенные витаминами и минералами продукты, быть физически активными. По словам экспертов, это повысит сопротивляемость организма к инфекции.