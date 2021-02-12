В международном конкурсе хореографии лидировала девочка из Пластуновской

В Краснодарском государственном институте культуры 4 и 5 февраля прошел 2 Международный хореографический конкурс "Танец - душа народа". В нем принимали участие более 160 ансамблей и солистов.

Конкурс проводился художественно-творческим управлением и преподавателями кафедры хореографии факультета народной культуры КГИК в два этапа.

Алена Петрова из Пластуновской, участница Образцового хореографического ансамбля "Родничок" Динской школы искусств (преподаватель Кононенко Алла Александровна) успешно прошла 1-й отборочный этап и была приглашена для участия в очном этапе Конкурса.

Она выступала во 2 возрастной категории (12-16 лет).

В номинации: народный-стилизованный танец Алена стала Лауреатом 1 степени. Не раз ее высокие награды пополняли копилку достижений Динского района.

Поздравляем Алену и ее преподавателя Аллу Александровну Кононенко с заслуженной победой!

Девочка серьезно и с удовольствием занимается хореографией с самого детства. Любимое направление - народно-стилизованный танец.

Сейчас она успешно постигает искусство современного танца, который на сцене выглядит также ярко и красиво. В будущем Алена хочет стать профессиональным хореографом.