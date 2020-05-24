В МФЦ края с 25 мая меняется график работы

МФЦ региона возобновляют свою работу с 25 мая. Теперь они будут работать с 9.00 до 18.00. Выдавать документы будут в порядке живой очереди при предъявлении расписки на соответствующую дату.

Принимать документы – по-прежнему только по записи и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора (социальная дистанция, средства индивидуальной защите).

Предварительная запись по телефону контактного центра 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края.