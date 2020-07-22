В МФЦ ответили на жалобы динчанина

В редакцию «РВС» обратился мужчина. Он остался недоволен обслуживанием в МФЦ Динской.

Первое, что отметил динчанин: время приема не соответствует действительности.

«С самого утра собралась толпа людей. В МФЦ написано, что они с 8 работают, а рядом маленькими буквами – с 9. И люди целый час стояли. И перед тем, как приехать, я посмотрел время время в Интернете. Там тоже с 8», – поясняет он.

Второе: к людям с инвалидностью, по словам мужчины, относятся неуважительно.

«Я инвалид, только после инсульта. Обычно людей с инвалидностью обслуживают без очереди, а здесь мне было отказано. Еще и выпроводили, так как пришел без медицинской маски. Мне всегда везде разрешают быть без нее, если плохо и трудно дышать».

Третье: в МФЦ Динской не дозвониться напрямую.

«Звонить надо только на краевую горячую линию, куда сложно вообще попасть. Почему нет местного номера?» – задается вопросом местный житель.

Мы связались с руководством МФЦ в Динской.

Почему в МФЦ режим приема один, а по факту другой?

Режим один. Поменялся уже давно. Обо всех изменениях оповещают сразу, как только они появляются. График есть на официальном сайте, в социальных сетях и на входе в здание. Информация там всегда актуальная.

В данной ситуации просто новый режим работы наклеен сверху старого. Сейчас график такой: 9.00-18.00 с понедельника по субботу, воскресенье – выходной.

Есть ли в МФЦ какие-то особые правила приема для инвалидов?

Нет, есть только для ветеранов ВОВ. Только к ним специалисты выезжают на дом или принимают вне очереди.

Разрешается ли на территории МФЦ в каких-то случаях находиться без наличия медицинской маски?

Нет, не разрешается.

Сейчас в крае режим повышенной готовности. В соответствии с ним создан регламент работы МФЦ, в котором прописано:

«В помещение заявители допускаются исключительно при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания: медицинских масок (одноразовых или многоразовых), респираторов и иных их замещающих текстильных изделий».

Соблюдение данного документа работниками МФЦ обязательно. Они несут за это ответственность.

По какой причине мужчину попросили покинуть МФЦ?

У него не было медицинской маски, и он нарушал общественный порядок. Из-за его агрессивного поведения вызывали участкового. Все, что ему было необходимо, предоставили. Это и постановление правительства, и региональные приказы департамента, где описывается регламент работы. В МФЦ отмечают: если у посетителей возникают какие-то вопросы, можно обратиться к руководителю филиала.

Почему у жителей района нет возможности звонить на местный номер в Динской МФЦ?

В МФЦ Динского района соблюдают порядок работы, а согласно ему, сейчас звонить можно только по единому номеру краевого колл-центра 8(800)30-23-444.

Все документы можно изучить на официальном сайте департамента информатизации и связи Краснодарского края (www.dis.krasnodar.ru) в разделе «Документы».