В МФЦ появится возможность зарегистрировать авто

Глава правительства подписал постановление, разрешающее регистрировать автомобиль в МФЦ. Отмечается, что центры должны быть подготовлены для этого.

Как сообщает «Российская газета», сотрудники Госавтоинспекции разместятся в МФЦ, они будут осматривать автомобили, сотрудники центра - принимать документы и оформлять заявление на регистрацию.

Уже сейчас услугу оказывают в нескольких столичных МФЦ. Их опыт оказался успешным, поэтому подготовили постановление правительства и теперь опыт распространиться и на другие регионы.