В МФЦ появится возможность зарегистрировать авто

В МФЦ появится возможность зарегистрировать авто

В МФЦ появится возможность зарегистрировать авто

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13 часов назад Автомобиль МФЦГазета РВСДинской районЗарегистрировать автомобильМФЦНовости Динского районаРегистрация авто

Глава правительства подписал постановление, разрешающее регистрировать автомобиль в МФЦ. Отмечается, что центры должны быть подготовлены для этого.

Как сообщает «Российская газета», сотрудники Госавтоинспекции разместятся в МФЦ, они будут осматривать автомобили, сотрудники центра - принимать документы и оформлять заявление на регистрацию.

Уже сейчас услугу оказывают в нескольких столичных МФЦ. Их опыт оказался успешным, поэтому подготовили постановление правительства и теперь опыт распространиться и на другие регионы. 

Комментарии

сеня
сеня 9 часов назад

и где они их там будут осматривать? там же стать негде.

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Shadowwqot
Shadowwqot 7 часов назад

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