В многоквартирном доме в Динской 5 ноября отключат газ

В многоквартирном доме в Динской 5 ноября отключат газ

В многоквартирном доме в Динской 5 ноября отключат газ

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2 дня назад ВДГОВКГОГазГазета РВСГазпромДинской районМногоквартирные домаНовости Динского района

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Динская

5 ноября – Спортивная, 3а

  • 5 ноября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 5 ноября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Комментарии

Пушкин
Пушкин позавчера

Да,ничего эти деятели не делают,только деньги берут у населения!! Сложный аппарат обслужить у них-нет спецов!! Халтурщики!!

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Местный
Местный позавчера

И не сложный тоже...

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