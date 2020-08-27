В многоквартирных домах района отключат газ. Адреса, даты, причины

В многоквартирных домах района отключат газ. Адреса, даты, причины

В многоквартирных домах района отключат газ. Адреса, даты, причины

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9 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОтключение газа в Динском районе

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Динская

31 августа–2 сентября – Красная, 117.

  • 31 августа–2 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Украинский

31 августа–1 сентября – Мира, 4.

  • 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Новотитаровская

31 августа–1 сентября – Южгипрониисельстрой, 18.

  • 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Найдорф

31 августа–1 сентября – Школьная, 1.

  • 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Южный

31 августа–1 сентября – Новая, 14.

  • 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1–2 сентября – Садовая, 28.

  • 1–2 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

2–3 сентября – Садовая, 30.

  • 2–3 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

3–4 сентября – Советская, 6.

  • 3–4 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 4 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Васюринская

31 августа–2 сентября – Железнодорожная, 43.

  • 31 августа–2 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

3–4 сентября – Ставского, 67.

  • 3–4 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 4 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

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