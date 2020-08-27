В многоквартирных домах района отключат газ. Адреса, даты, причины
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Динская
31 августа–2 сентября – Красная, 117.
- 31 августа–2 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Украинский
31 августа–1 сентября – Мира, 4.
- 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Новотитаровская
31 августа–1 сентября – Южгипрониисельстрой, 18.
- 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Найдорф
31 августа–1 сентября – Школьная, 1.
- 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Южный
31 августа–1 сентября – Новая, 14.
- 31 августа–1 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 1 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1–2 сентября – Садовая, 28.
- 1–2 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
2–3 сентября – Садовая, 30.
- 2–3 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 3 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
3–4 сентября – Советская, 6.
- 3–4 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 4 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Васюринская
31 августа–2 сентября – Железнодорожная, 43.
- 31 августа–2 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 2 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
3–4 сентября – Ставского, 67.
- 3–4 сентября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 4 сентября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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