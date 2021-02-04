В многоквартирных домах Васюринской и Динской отключат газ. График

Специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проведут в Динской и Васюринской плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Работы будут вестись с полным отключением газа.

График следующий.

🌳ДИНСКАЯ

8-9 февраля:

улица Комсомольская, 114;

улица Линейная, 122.

8-9 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

9 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

8-10 февраля:

улица Новая, 103;

улица Новая, 115;

улица Тельмана, 137;

улица Линейная, 151.

8-10 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

10 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

8-11 февраля:

улица Красная, 88;

улица Линейная, 118;

улица Новая, 105;

улица Красная, 110.

8-11 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

11 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

8-12 февраля:

улица Красноармейская, 50;

улица Новая, 106;

улица Калинина, 47;

улица Красная, 92.

8-12 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

12 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳ВАСЮРИНСКАЯ

8-10 февраля:

улица Северная, 74;

улица Северная, 81.

8-10 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

10 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.