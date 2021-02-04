В многоквартирных домах Васюринской и Динской отключат газ. График
Специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проведут в Динской и Васюринской плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Работы будут вестись с полным отключением газа.
График следующий.
🌳ДИНСКАЯ
8-9 февраля:
- улица Комсомольская, 114;
- улица Линейная, 122.
8-9 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
9 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
8-10 февраля:
- улица Новая, 103;
- улица Новая, 115;
- улица Тельмана, 137;
- улица Линейная, 151.
8-10 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
10 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
8-11 февраля:
- улица Красная, 88;
- улица Линейная, 118;
- улица Новая, 105;
- улица Красная, 110.
8-11 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
11 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
8-12 февраля:
- улица Красноармейская, 50;
- улица Новая, 106;
- улица Калинина, 47;
- улица Красная, 92.
8-12 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
12 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳ВАСЮРИНСКАЯ
8-10 февраля:
- улица Северная, 74;
- улица Северная, 81.
8-10 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
10 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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