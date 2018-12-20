Пресс-конференция с Путиным. Какие вопросы задают президенту?

Сегодня, 20 декабря 2018 года, в 12.00 по центральным российским телеканалам проходит большая пресс-конференция президента Российской Федерации, которая стала своеобразным итоговым отчетом. Участие в ней принимают 1702 СМИ, что является рекордом.

Владимир Путин в 14-й раз отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего года.

Вопросы касаются самых различных тем: экономики, мировой обстановки, здравоохранения, науки, производства.

Корреспондент ТАСС спрашивает о национальных проектах. Некоторые эксперты сомневаются в их целесообразности, в том, удастся ли их вообще выполнить.

Владимир Путин подчеркнул, что России нужен прорыв, нужен прыжок в новый технологический уклад. А чтобы сделать это, необходимо концентрировать ресурсы на важнейших направлениях развития. Но простой раздачей денег этого не добиться.

20,8 трлн рублей – это планируемый бюджет нацпроектов.

Президент напомнил, что у нас их 12 (здравоохранение, образование, наука, производство, экономика и другие), а также отдельно финансируется развитие инфраструктуры.

Как сообщил президент, за последние годы рост ЖКХ в среднем составил 4 %.

В следующем году повышение тарифов состоится в 2 этапа, но общий рост не должен превышать

4,1 %.

Глава государства говорит о том, что контроль власти должен быть действенным.

Вопрос от ВГТРК:

– По оценкам экспертов, в том числе Алексея Кудрина, экономика в России последние 10 лет растет на 1 %, а это по сути стагнация. Как мы собираемся добиваться обещанного прорыва? На что опирается правительство в своих прогнозах? Доволен ли президент командой Медведева?

Путин отвечает, что рост экономики на 1 % в год был, когда Кудрин был в правительстве, так что "нечего на зеркало пенять". Ну и вообще это сухие подсчеты, так делать неправильно. Были и высокие темпы роста, и спада - из-за кризиса в мировой экономике, но спад пришел к нам извне - не мы причина мирового кризиса, спада цен на нефть. Но мы из этого выбрались.

Президент заявил, что темпы роста не обеспечить, если не изменить структуру экономики, так что мы рассчитываем на национальные проекты и новые возможности для развития. В ближайшие 2 года рассчитываем на 2 % роста, а дальше - уже на 3 %. Надо войти в другую лигу экономик. Командой премьера Путин в целом доволен.

Владимир Путин отметил хорошие показатели роста легкой промышленности, в особенности производства продуктов питания. Тем не менее он подчеркнул, что текущей поддержки промышленности мало, и рассказал о плане финансирования предприятий.

Вопрос от "Известий":

– Интересует конфликт в Керченском проливе: что будет с задержанными? Не считает ли Путин, что провокация Киева удалась?

Президент отмечает, что на Украине провокация нужна, чтобы поднять рейтинг "одного кандидата в президенты". Рейтинг у Порошенко в итоге подрос, так что провокация, возможно, и была удачной, но за счет интересов страны, и Путин такой подход не одобряет.

Президент считает, что власти Украины, посылая свои корабли в пролив, ожидали, что кто-то из этих моряков погибнет, но этого не случилось и теперь они недовольны. Судьбу задержанных решат следствие и российский суд.

Поступил вопрос о получении украинцами российского гражданства и бюрократической системе, которая не позволяет его получить.

"Что вы такое говорите, победить бюрократию невозможно", - констатирует Путин.

Но нужно выстраивать ее нормальную работу!

Что касается гражданства, то это не только для выходцев с востока Украины. Правительство готовит постановления, чтобы показать, что Москва не одобряет попыток Киева растащить русский и украинский народы.

Но внутри страны - а вовне за это и вовсе платят - все прощают за русофобские действия украинского руководства.

Закон о гражданстве будет принят в начале следующего года.

Не обошли стороной и пенсионную реформу. Журналисты решили узнать, возможно, стоит отменить ее?

На что Путин напоминил, что долгое время был против повышения пенсионного возраста, но тогда и продолжительность жизни была меньше - 65 лет, а количество работающих пенсионеров - больше. По его словам, лет 5-7 мы бы жили спокойно, но потом все равно пришлось бы повышать пенсионный возраст, но резко, без переходного периода и льгот для женщин. Президент прекрасно понимал, что будет критика, но пенсионная реформа, по его убеждению, - это неизбежная необходимость.

Следующий вопрос о том, как так получается, что, если верить статистике, мы живем все лучше и лучше, а действительность ей не всегда соответствует. Откуда берется эта статистика, можно ли ей верить? Когда россияне видят ценники, они понимают, что правительство жонглирует цифрами, когда представляет доклады. У экспертов данные тоже не сходятся. Не пора ли провести настройку официальной статистики, а то на бумаге майские указы и прочее будет выполнено, но только на бумаге.

Путин отчасти согласен, но только отчасти. Нужно лучше объяснять людям, что значат эти цифры и как на них реагировать. А то преподносят цифры и говорят что жить стало лучше. А люди видят цены и не верят.

Нужно понимать, что мы имеем дело с усредненными цифрами. Где-то в какой-то отрасли повышение есть, а люди посмотрят и скажут: "У меня нет повышения!". Но все дело в том, что это усредненные показатели. Комплекс показателей свидетельствует о том, что покупательная способность растет.

- В какой степени наши лекарства можно сравнивать с зарубежными аналогами? Независимы ли мы от зарубежных поставок и кто несет ответственность за то, что импортные препараты лучше отечественных?

Президент не согласен, что наши лекарства хуже западных. Нужно, чтобы врачи меньше сотрудничали с производителями и больше думали о пациентах. Но это не значит, что нужно избавляться от импорта. Если показано применением именно зарубежного препарата, нужно прописывать именно его.

Что касается объемов, то у нас даже экспорт появился. Не такой уж большой, но и не маленький - 700 млн. Мы производим 80% жизненно необходимых лекарств, причем это не только дженерики. У нас и действующая субстанция изготавливается. Наша программа (200 млрд рублей) по производству лекарств в целом работает.